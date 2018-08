Mosbach

Attacke mit Handtasche: Frau verletzt Polizisten schwer

26.08.2018, 14:16 Uhr | dpa

Eine 17-Jährige soll mit ihrer Handtasche in Mosbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen Polizisten attackiert und schwer verletzt haben. Bei dem Schlag gegen den Kopf des Beamten soll die junge Frau einen Schotterstein in ihrer Handtasche gehabt haben, so dass dieser zu Boden ging, wie die Polizei in Heilbronn am Sonntag mitteilte. Demnach soll es zu der Auseinandersetzung gekommen sein, als der Ordnungshüter den 18 Jahre alten Freund der Frau an einer Flucht hindern wollte.

Nachdem die Polizei am Freitagabend Verstärkung angefordert hatte, konnte das polizeibekannte Pärchen vorläufig festgenommen werden. Die Beamten waren zuvor zu der S-Bahn-Haltestelle gerufen worden, weil Flaschen auf die Gleise geworfen worden waren. Bei der Kontrolle war es dann zu der Auseinandersetzung gekommen, wie es heißt.