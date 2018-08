Hamburg

Hamburger Sommerdom geht zu Ende: 2,4 Millionen Besucher

26.08.2018, 14:26 Uhr | dpa

Der Hamburger Sommerdom geht zu Ende. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, zog es im vergangenen Monat 2,4 Millionen Besucher trotz der Hitzewelle auf das Heiligengeistfeld. "Das Besucheraufkommen hat sich vermehrt in die Abendstunden verlagert", sagte Franziska Hamann, Leiterin des DOM-Referates der veranstaltenden Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Insbesondere die Biergärten, Sonnenterrassen und Gastronomiestände seien am Abend gut gefüllt gewesen.

Die tropische Hitze stellte in den vergangenen Wochen sowohl Veranstalter als auch Besucher des Volksfestes vor Herausforderungen. Erstmalig mussten wegen der Trockenheit die ersten beiden Feuerwerke abgesagt werden. Um den Besuchern etwas Gutes zu tun, ließen die Veranstalter zusammen mit Hamburg Wasser zwei Wasserspender auf dem Gelände aufstellen. Außerdem punkteten insbesondere abkühlende Attraktionen den Angaben nach bei den Volksfestfans. Weitere Highlights waren unter anderem ein Berufsspeeddating auf dem Riesenrad für mehr als 1200 Schüler und der Weltrekord des FC Hamburger Berg mit 4000 Kilometern im Ball Dribbling.