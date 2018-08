Sotterhausen

Polizei verhindert rechtsextremes Konzert in Allstedt

26.08.2018, 14:35 Uhr | dpa

Nach dem verhinderten Neonazi-Konzert im thüringischen Mattstedt hat die Polizei auch eine spontane Ersatzveranstaltung im sachsen-anhaltischen Allstedt unterbunden. Das Treffen der Rechtsextremen war für Samstagabend auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Sotterhausen geplant, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Alle Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es als Ersatz für die verbotene Veranstaltung in Mattstedt organisiert wurde. Allstedt liegt nahe der Landesgrenze zu Thüringen. Der Kreis Mansfeld-Südharz erließ daraufhin am Samstag eine Verbotsverfügung.

Die Polizei war mit 150 Beamten aus Sachsen-Anhalt und Thüringen im Einsatz, um sie durchzusetzen. Es seien 20 Platzverweise an anreisende Teilnehmer ausgesprochen worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Straftaten seien während des Einsatzes nicht angezeigt worden. Das Konzert wurde verhindert.

Zuvor hatte Thüringen ein für Samstag geplantes Konzert mit mehreren tausend Rechtsextremen mit juristischen Mitteln verhindert. Etwa 400 Menschen wichen jedoch zu einem spontan angemeldeten Neonazi-Konzert auf einem Privatgrundstück im Kreis Hildburghausen aus.