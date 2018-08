Treuenbrietzen

Experte: Brandenburgs größter Waldbrand seit vielen Jahren

26.08.2018, 15:29 Uhr | dpa

Der Waldbrand südwestlich von Berlin ist Experten zufolge der größte in Brandenburg seit vielen Jahren. Mindestens seit dem Jahr 2000 habe es in Brandenburg keinen Waldbrand auf 400 Hektar wie den in Treuenbrietzen gegeben, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel, am Sonntag. Das Feuer erinnere an große Feuer in der Zeit Anfang der 90er Jahre.

Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz sprach gegenüber der Zeitung "Märkische Allgemeine" (Samstag) vom "größten Waldbrand in Brandenburg seit 1992". Damals wurden mehrere hundert Hektar Waldboden zerstört.

Seit Jahresbeginn hat es in Brandenburg bereits auf mehr als 700 Hektar gebrannt, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel sagte - den Brand in Treuenbrietzen noch nicht mit eingerechnet.