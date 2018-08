Chemnitz

Nach tödlichem Streit in Chemnitz: Stadtfest endet früher

26.08.2018, 16:26 Uhr | dpa

Nach dem verhängnisvollen Streit in der Chemnitzer Innenstadt in der Nacht zu Sonntag mit einem Todesopfer und zwei Verletzten endet das Stadtfest vorzeitig. "Wir haben uns aus Pietätsgründen dazu entschieden, das Stadtfest um 16 Uhr zu beenden", sagte Sören Uhle von der Chemnitzer Wirtschaftsförderung, die das Stadtfest veranstaltet, am Sonntag. Regulär wäre es bis 20 Uhr gegangen.

In der Nacht zum Sonntag hatte es in der Chemnitzer Innenstadt nach dem Ende des Stadtfestes einen Streit zwischen Männern unterschiedlicher Nationalitäten gegeben, wie die Polizei mittelte. Dabei wurde ein 35-jähriger Deutscher mit einem Messer tödlich verletzt. Zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren erlitten Verletzungen. Die Polizei hat zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Derzeit werde geprüft, ob diese in die Auseinandersetzung involviert waren. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags.