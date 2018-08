Hamburg

Vierte Niederlage für den HSV II in der Regionalliga

26.08.2018, 17:32 Uhr | dpa

Die Regionalliga-Reserve des Hamburger SV hat am sechsten Spieltag der Staffel Nord bereits die vierte Niederlage kassiert. Am Samstag verlor der Vizemeister der abgelaufenen Saison gegen den den neuen Tabellenführer VfL Wolfsburg II mit 0:4. Vier Pleiten hatten die Hamburger in der gesamten Vorsaison kassiert.

Die große Überraschung bleibt Aufsteiger Holstein Kiel II. Dank der Treffer von Laurynas Kulikas und Philipp Sander setzten sich die "Jungstörche" beim bisherigen Tabellenführer TSV Havelse mit 2:1 durch und verbesserten sich auf Rang vier. Der einzig ungeschlagene Verein der Liga, der VfB Lübeck, kam bei Eintracht Norderstedt nicht über ein 1:1 hinaus. Die Hausherren waren durch einen kuriosen Treffer von Sinisa Veselinovic in Führung gegangen, bei dem sich VfB-Keeper Benjamin Gommert verletzte und ausgewechselt werden musste. Nach der Pause verdiente sich Lübeck durch eine Leistungssteigerung den Punkt, den der eingewechselte Cemal Sezer besiegelte.

Meister SC Weiche Flensburg vergoldete die Woche nach dem Pokalerfolg gegen den VfL Bochum mit einem 2:1-Arbeitssieg über den BSV Rehden. Nico Empen und Florian Meyer brachten die Fördestädter zweimal in Führung. In der Abstiegszone kam die zweite Mannschaft des FC St. Pauli zum ersten Saisonsieg. Das bisherige Schlusslicht gewann dank eines Treffers von Profi-Leihgabe Jan-Marc Schneider beim Aufsteiger Lupo Martini Wolfsburg mit 1:0.