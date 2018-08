Berlin

Regionalzüge sollen nach Waldbrand wieder fahren

26.08.2018, 19:03 Uhr | dpa

Die wegen des Waldbrandes in Brandenburg gesperrte Bahnstrecke zwischen Berlin-Wannsee und Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) wird zu Wochenbeginn wieder freigegeben. Die Regionalbahn werde von diesem Montagmorgen an wieder durchgängig fahren, teilte die Brandenburger Polizei am Sonntagabend via Twitter mit. "Gute Nachrichten haben wir für alle Pendler, die morgen wieder mit der #ODEG über #Treuenbrietzen und #Jüterbog oder andersherum zur Arbeit müssen." Die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) endeten seit Freitag bereits in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bleibt die Bundesstraße 102 weiterhin gesperrt. Feuerwehren löschen seit Donnerstag einen riesigen Waldbrand im Kreis Potsdam-Mittelmark. Die Einsatzkräfte beschäftigen vor allem noch Glutnester im Waldboden.