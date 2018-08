Gummersbach

Sieg in letzter Sekunde: Hannover-Burgdorf gewinnt Spiel

26.08.2018, 19:15 Uhr | dpa

Die TSV Hannover-Burgdorf ist mit einem Sieg in letzter Sekunde in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Die "Recken" gewannen am Sonntag am ersten Spieltag mit 27:26 (11:14) beim Altmeister VfL Gummersbach. Das entscheidende Tor warf Timo Kastening in der Schlusssekunde der Partie. Im ersten Heimspiel der neuen Saison treffen die Niedersachsen am kommenden Sonntag auf den Aufsteiger Bergischer HC.