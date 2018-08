Leipzig

RB im Pokal gegen Hoffenheim, Chemie Leipzig gegen Paderborn

26.08.2018, 19:22 Uhr | dpa

Für RB Leipzig kommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu einem Bundesliga-Duell. Die Sachsen treffen zu Hause auf 1899 Hoffenheim mit Coach Julian Nagelsmann, der ab Juli 2019 den Cheftrainer-Posten bei den Messestädtern übernimmt. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. Losfee war 100-Meter-Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper.

Die BSG Chemie Leipzig, der einzige Fußball-Oberligist in Runde zwei, empfängt zu Hause den Zweitligisten SC Paderborn. "Das ist eine lösbare Aufgabe. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen auf ein gutes Spiel und ein dementsprechendes Ergebnis", sagte Chemies Vorstandsvorsitzender Frank Kühne in der ARD. Die Zweitrunden-Duelle werden am 30. und 31. Oktober ausgetragen.