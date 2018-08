Plau am See

Vorfahrtsfehler eines Autos: Lübecker Biker stirbt bei Plau

26.08.2018, 20:05 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein ist am Sonntag bei einem Unfall an der Mecklenburgischen Seenplatte ums Leben gekommen. Der 52-Jährige stieß auf der Bundesstraße 198 unweit von Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der 64-jährige Autofahrer hatte den Motorradfahrer beim Linksabbiegen in Richtung Autobahn 24 vermutlich übersehen.

Der Kradfahrer aus Lübeck sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin, beide aus der Region Cuxhaven (Niedersachsen), kamen verletzt in eine Klinik. Die B198, die als Zufahrt zur Autobahn 24 Berlin-Hamburg dient, war rund vier Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.