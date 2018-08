Gießen

Kein Funkkontakt: Jets sorgen für Überschallknall

26.08.2018, 20:09 Uhr | dpa

Der fehlende Funkkontakt zu einer Linienmaschine hat zwei Bundeswehrjets auf den Plan gerufen - und einige Menschen in Hessen verunsichert. Die Eurofighter hatten am Samstag vor allem in Mittel- und Osthessen weithin hörbare Überschallknalle verursacht. Deswegen hätten sich mehrere Bürger besorgt gemeldet, die an eine Explosion dachten, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen am Sonntag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal hessenschau.de berichtet, dass die Jets gestartet seien, um Kontakt mit einer ägyptischen Linienmaschine aufzunehmen.

Das Flugzeug sei auf dem Weg nach Düsseldorf gewesen, doch sei der Funkkontakt zum Cockpit abgebrochen, sagte ein Sprecher der Deutschen Luftwaffe am Sonntag. In solchen Fällen sei es üblich, dass Eurofighter in die Luft gehen. Noch bevor diese das Linienflugzeug erreichten, bemerkte der Pilot seinen Fehler, wie der Sprecher weiter berichtete: Er hatte die falsche Funkfrequenz eingestellt und war deswegen für die Deutsche Luftsicherung nicht zu erreichen gewesen. Derartige Vorfälle gebe es 15 bis 20 Mal im Jahr.

Ein ähnlicher Fall hatte im vergangenen Juli vor allem in Mittelhessen zu besorgten Anrufen von Bürgern bei der Polizei geführt.