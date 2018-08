Chemnitz

Nach tödlichem Streit: Stadt "erschrocken" über Demos

26.08.2018, 21:37 Uhr | dpa

Blumen und Kerzen liegen auf einem Weg in der Chemnitzer Innenstadt. Foto: Sebastian Willnow (Quelle: dpa)

Nach einem tödlichen Streit in Chemnitz hat sich die Stadt besorgt über spontane Demonstrationen im Stadtzentrum am Sonntag gezeigt. "Wir sind erschrocken, über die Menschenansammlungen, die passiert sind", sagte der Stadtsprecher Robert Gruner am Abend. Man habe friedlich miteinander das Jubiläum der Stadt feiern wollen. Nun habe sich jedoch gezeigt, dass es richtig war, dass Stadtfest vorzeitig abzubrechen. Statt um 20.00 Uhr endete das Fest bereits um 16.00 Uhr. Grund waren laut seinen Angaben Sicherheitsbedenken. Zunächst hatte man Pietätsgründe angegeben.

Hintergrund ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem verhängnisvollen Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest.