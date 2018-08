Erfurt

Thüringen strebt bessere Betreuung von Rettungskräften an

27.08.2018, 02:22 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Die psychosoziale und seelsorgerische Betreuung von Rettungskräften nach Notfalleinsätzen und Katastrophen soll in Thüringen künftig zentral von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland koordiniert werden. Eine entsprechende Vereinbarung wollen Innenminister Georg Maier (SPD) und die Präsidentin des evangelischen Landeskirchenamtes, Brigitte Andrae, in Erfurt unterzeichnen. Die Zentrale soll nicht nur Ansprechpartner für Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter sein, sondern auch für Hinterbliebene von Opfern etwa nach Unwettern oder schweren Bränden. Sie soll Anfang 2019 in Betrieb gehen.