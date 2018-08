Großenlüder

Motorrad prallt gegen Trafohaus: Fahrer tot

27.08.2018, 06:28 Uhr | dpa

Ein 52-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Großenlüder (Landkreis Fulda) gegen ein Trafohaus geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Fulda mitteilte, verlor der Biker am Sonntagmittag die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.