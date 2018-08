Eibelstadt

Bausback startet Weinlese: Hoffnung auf "großen Jahrgang"

27.08.2018, 07:19 Uhr | dpa

Wird es ein großer Jahrgang oder hat das Wetter diesem Ziel am Ende doch einen Strich durch die Rechnung gemacht? Bis zuletzt haben die bayerischen Winzer gezittert, ob der Mix aus viel Sonne, trotz der enormen Trockenheit im Juli und August ausreichend Regen und doch recht kühler Nächte die Trauben langsam hat reifen lassen. Das Resultat wäre: viel Aroma. Und genau das braucht ein großer Wein. Das seien naturbedingt die besten Voraussetzungen für einen Spitzenjahrgang, sagte Hermann Mengler, Weinfachberater vom Bezirk Unterfranken. Dann liegt es an den Winzern und ihrer Arbeit in den Weinkellern, was sie daraus machen.

Heute will Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU), der aus Unterfranken stammt, mit der fränkischen Weinkönigin bei Eibelstadt (Landkreis Würzburg) Trauben vom Rebstock schneiden und so offiziell die Weinlese in Franken eröffnen. In Bayern wird auf etwa 6000 Hektar Wein angebaut. Kleine Anbaugebiete gibt es am Bodensee und bei Regensburg. Der Großteil liegt in Franken und dort in Unterfranken. Etwa 80 Prozent der Weine sind Weißweine, allen voran Silvaner.