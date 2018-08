Sindelfingen

Auto überschlägt sich: Fahrer in Klinik

27.08.2018, 07:36 Uhr | dpa

Ein 30-Jähriger hat sich in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte, krachte eine 67-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Wagen aus Unachtsamkeit in das Fahrzeug des Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallverursacherin und ihr Begleiter wurden bei der Kollision nur leicht verletzt.