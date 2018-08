Berlin

Tote bei Wohnungsbrand gefunden

27.08.2018, 08:06 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mariendorf ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Bei der 80-Jährigen handele es sich vermutlich um die Mieterin, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das Feuer war in der Nacht gegen 1.00 Uhr ausgebrochen. Die Brandursache blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.