Quendorf

Diplomatenfahrzeug verunglückt auf A30

27.08.2018, 09:23 Uhr | dpa

Ein Wagen der sudanesischen Botschaft in Berlin ist auf der Autobahn 30 bei Quendorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die sieben Insassen konnten sich leicht verletzt aus dem Geländewagen befreien, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 64 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war am Sonntagabend auf der A30 in Richtung Osnabrück auf die Überholspur gefahren. Dabei übersah er das Diplomatenfahrzeug. Der Fahrer des Geländewagens konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf die Zugmaschine auf. Das Auto geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Die Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.