Erfurt

Inflationsrate im August unverändert bei rund 2 Prozent

03.09.2018, 14:30 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise in Thüringen lagen im August im Schnitt auf gleichem Niveau wie einen Monat zuvor. Die Inflationsrate verringerte sich von Juli auf August nur geringfügig von 2,1 auf 2,0 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Den größten Einfluss auf die Inflationsrate hatten demnach die Mineralölpreise. Heizöl wurde im Vergleich zum Vorjahr um 28,7 Prozent teurer, Flüssiggas um 18,3 Prozent und Kraftstoff um 13,1 Prozent. Ohne Heizöl und Kraftstoffe läge die Inflationsrate in Thüringen nach Angaben der Statistiker nur bei 1,3 Prozent.

Die Preise für Lebensmittel stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Besonders Obst (4,7 Prozent) und Gemüse (3,6 Prozent) wurden spürbar teurer. Weintrauben wurden von Juli auf August allerdings um 17,9 Prozent günstiger gehandelt, Kiwis um 15,3 Prozent. Für Bekleidung und Schuhe stiegen die Preise zum August um 1,1 Prozent. Preissenkungen im Jahresvergleich gab es beim Gas (- 2,1 Prozent) und Strom (- 2,0 Prozent).