Hamburg

Fleischgroßmarkt öffnet ausnahmsweise für Besucher

10.09.2018, 15:59 Uhr | dpa

Rund 4000 Menschen in 250 Betrieben arbeiten im Fleischgroßmarkt an der Sternschanze in Hamburg - am kommenden Samstag öffnet der Standort für einen Blick hinter die Kulissen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Großmarktes, teilte der Geschäftsführer Frank Seitz am Montag mit. "An Werktagen werden hier nahezu rund um die Uhr Nahrungsmittel und Spezialitäten aller Art produziert und umgeschlagen."

"Meat and Great" haben die Organisatoren die Veranstaltung genannt, die Mieter des Großmarkts präsentieren ihre Produkte und geben den Besuchern Einblick in das Fleischerhandwerk. Auch TV-Koch Tim Mälzer wird dabei sein, außerdem gibt es ein Programm für Kinder und Livemusik.

Bereits 1892 wurde auf dem Gelände im Schanzenviertel der ehemalige Zentralschlachthof in Betrieb genommen. Seit 1993 ist es die Heimat des Hamburger Fleischgroßmarktes. Privatpersonen haben normalerweise keinen Zugang zum Gelände. Neben fleischverarbeitenden Unternehmen haben sich dort mittlerweile auch Fotografen, Gastronomen und Architekten angesiedelt.