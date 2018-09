Hildesheim

Niedersachsen will Vorreiter bei Flug-Autos sein

12.09.2018, 02:19 Uhr | dpa

Ein Modell eines Drohnen-Taxis steht in einer Ausstellungshalle. Foto: Kamran Jebreili/Archiv (Quelle: dpa)

Niedersachsen will Vorreiter bei der Entwicklung von fliegenden Autos werden. In Hildesheim trafen sich am Mittwoch deshalb beim sogenannten Aviation Day Entwickler und Luftfahrtexperten, um ihre Ideen zu diskutieren. Organisiert hatte das Treffen die Luft- und Raumfahrtinitiative des Landes.

Die Wirtschaftsförderung in Niedersachsen sei ideal, sagte John Brown. In Braunschweig entwickelt er ein Carplane, ein Auto mit einklappbaren Flügeln. Die Verkehrszulassung fehlt allerdings noch.

Weiter ist da Michael Werner aus Wedemark in der Region Hannover mit einem dreirädrigen Fahrzeug mit Gleitschirm: Die südkoreanische Regierung habe bei seiner Firma gerade 1000 dieser Flug-Autos bestellt, sagte er.