Santa Clara

Debatten über technischen Wandel ärgern Kretschmann

19.09.2018, 05:14 Uhr | dpa

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die Debatten über neue Technologien in Deutschland für viel zu negativ und angsterfüllt. Es drehe sich etwa in der Diskussion um Elektromobilität immer nur darum, wo etwas nicht gehe, kritisierte Kretschmann am Dienstag (Ortszeit) im kalifornischen Silicon Valley. Es gehe darum, einen Markthochlauf zu erreichen, und nicht immer "diese fürchterlichen Debatten" zu führen, bei denen die ganze Nation in Panik gerate.

"Weil es vielleicht ein Euro-4-Fahrverbot in Stuttgart gibt, glauben sie alle, ihr Fahrzeug ist nix mehr wert - und weil sie es glauben, ist es dann auch so. Dann wird daraus der Markt und nicht nur eine Meinung. Aber das ist ja vollkommen irrational", sagte Kretschmann. "Man kann auch nach Stuttgart fahren und in Degerloch parken und mit der Straßenbahn reinfahren - da muss man doch nicht gleich einen Koller bekommen."