Friedrichshafen

Europa-Verfechter plädieren für wehrhafte EU

20.09.2018, 14:47 Uhr | dpa

Bürger und Politiker sollten stärker als bisher für die Werte der Europäischen Union eintreten - dafür plädierten am Donnerstag Teilnehmer des Bodensee Business Forums in Friedrichshafen. EU-Kommissar Günther Oettinger warnte dabei vor einer rechtspopulistischen Gefahr und sprach von einem "Kampf der Systeme". Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn rief zur Verteidigung gemeinsamer Werte und der Rechtsstaatlichkeit in der EU auf.

Oettinger kritisierte zudem das jüngste Zerwürfnis in der Großen Koalition in Berlin. Er könne seinen EU-Kollegen in Brüssel Probleme wie den Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nicht mehr erklären. "Wir in Brüssel warten auf eine verantwortungsvolle Regierung in Berlin", sagte er. Stattdessen gebe es Streit mit "unwürdigen Tönen aus München gen Berlin in Sachen Migration".

Besorgt äußerte er sich auch über Entwicklungen in der internationalen Politik: "Es gibt Autokraten in Moskau, in Ankara, und auch aus dem Weißen Haus tweeten Autokraten jeden Tag."

Asselborn forderte ein entschlossenes Auftreten gegen den Populismus: "Manchmal ist ein Aufschrei notwendig, damit die Menschen verstehen, wohin wir steuern." Er hätte nie gedacht, dass die EU einmal in die Lage kommen würde, ihre Grundprinzipien nach innen verteidigen zu müssen, sagte er mit Blick auf die umstrittene Justizreform in Polen, wegen der ein EU-Strafverfahren eingeleitet worden ist, und auf die Weigerung mehrerer EU-Staaten, sich an der Verteilung von Flüchtlingen zu beteiligen.

Eine klare Haltung Deutschlands gegenüber dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte die Journalistin Mesale Tolu. "Für mich ist es sehr unangenehm zu wissen, dass er mit vollem Glanz empfangen wird", sagte Tolu zum bevorstehenden Deutschland-Besuch Erdogans. Sie hatte erst vor kurzem von der Türkei nach Deutschland ausreisen dürfen nachdem sie dort unter Terrorvorwürfen mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft saß.

Als Bundeskanzlerin Merkel die Türkei kurz vor der dortigen Wahl besucht habe, hätten Medien dies als Unterstützung des Systems gewertet, sagte Tolu weiter. Mit der Opposition habe Merkel nicht gesprochen, nicht einmal hinter verschlossenen Türen. "Es heißt immer, die Bundesregierung will beim jetzigen Staatsbesuch von Erdogan auf die Menschrechtssituation hinweisen. Ich wünsche mir, dass das in der Öffentlichkeit gemacht wird und nicht hinter verschlossenen Türen." Auch Grünen-Politiker Cem Özdemir rief die Regierung auf, beim Besuch Erdogans zu den eigenen Grundüberzeugungen zu stehen.

Das Bodensee Business Forum - eine Veranstaltung der "Schwäbischen Zeitung" - stand in diesem Jahr unter dem Motto "Vernetzen statt verzweifeln: Zukunftsvisionen für ein neues Europa". Zu den Teilnehmern gehörten neben Oettinger, Asselborn und Özdemir unter anderen auch der österreichische SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern, der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft.