Erfurt

Statistik: Überdurchschnittliche Kirschenernte

21.09.2018, 13:15 Uhr | dpa

Kirschen reifen an einem Baum. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Die Bauern in Thüringen haben in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Kirschernte eingefahren. Rund 4500 Tonnen Süß- und Sauerkirschen wurden im Jahr 2018 gesammelt, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Mit einem Ertrag von 8 Tonnen Süßkirschen je Hektar und 13 Tonnen Sauerkirschen je Hektar wurde der Vorjahresertrag demnach jeweils um mehr als das Doppelte getoppt. Das langjährige Mittel zwischen 2012 und 2017 wurde bei Süßkirschen um mehr als eine Tonne übertroffen und bei Sauerkirschen um 3 Tonnen.

Ebenfalls veröffentlichten die Statistiker erste Schätzungen für Äpfel und Birnen - mit ähnlicher Tendenz. Bis Mitte August wurden demnach etwa 33 200 Tonnen Äpfel und 210 Tonnen Birnen gesammelt. Mit 33 Tonnen pro Hektar lag der Ernteertrag bei Äpfeln zu dem Zeitpunkt 8 Tonnen über dem Vorjahresergebnis und eine Tonne über dem langjährigen Mittel der Jahre 2012 bis 2017. Der Erhebung zufolge wurden bisher 12 Tonnen Birnen je Hektar gesammelt, 3,5 Tonnen mehr als im Vorjahr und knapp 3 Tonnen mehr als zwischen 2012 und 2017.

Dank des außergewöhnlich warmen Frühjahres dürften Obstbauern in ganz Deutschland eine reiche Apfel- und Birnenernte einfahren. Aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes ebenfalls vom Freitag geht hervor, dass die Apfelernte in diesem Jahr bei 1,1 Millionen Tonnen liegen wird - knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Bei Birnen erwartet die Wiesbadener Behörde ein Plus von 18 Prozent auf 46 800 Tonnen.