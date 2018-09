Saarbrücken

Inflationsrate steigt um 2,5 Prozent

27.09.2018, 13:01 Uhr | dpa

Die Inflationsrate im Saarland ist gestiegen. Sie lag im September um 2,5 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Amt des Saarlandes in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Damit habe sich das allgemeine Verbraucherpreisniveau so stark erhöht wie seit fast sieben Jahren nicht mehr.

Der drastische Anstieg ist den Angaben zufolge in erster Linie auf die Mineralölpreise zurückzuführen. Heizöl sei im Vergleich zum Vorjahr um 41,4 Prozent teurer geworden. An den Tankstellen habe der Kraftstoff 16,1 Prozent mehr gekostet.

Ohne diese beiden Faktoren liegt die durchschnittliche Preissteigerung dem Landesamt zufolge bei 1,6 Prozent. Die Preise für Haushaltsstrom seien um 0,9 Prozent gesunken, die Gaspreise nur leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Auch Nahrungsmittel sind teurer geworden. Die Preise seien um 3,6 Prozent gestiegen. Molkereiprodukte und Eier kosteten im Schnitt den Angaben nach 6,5, Obst 5,5 und Gemüse 13,6 Prozent mehr. Die Preise für Fleisch und Fleischprodukten seien indes nahezu unverändert.