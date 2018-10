Mainz

Wissing reist nach Frankreich: Besuch bei E-Bus-Hersteller

15.10.2018, 15:41 Uhr | dpa

Elektromobilität und autonomes Fahren sind zentrale Themen einer Reise des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP) nach Frankreich. Gemeinsam mit Vertretern von neun Unternehmern sowie weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft brach er am Montag für vier Tage ins Nachbarland auf, wie das Ministerium in Mainz am Montag mitteilte.

Wissing macht unter anderem Station beim Fahrzeughersteller Navya in Lyon. Das Unternehmen hat den autonom fahrenden Elektro-Kleinbus entwickelt, der kürzlich am Mainzer Rheinufer getestet worden war. Auch bei einem Unternehmensbesuch in Paris wird es um autonomes Fahren und Elektromobilität gehen.

Frankreich ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner von Rheinland-Pfalz. Das Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr nach Ministeriumsangaben bei rund 8,6 Milliarden Euro