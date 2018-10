Lutherstadt Eisleben

Wirtschaft zeichnet Stadtbibliothek Eisleben aus

23.10.2018, 16:22 Uhr | dpa

Der Bibliothekspreis der mittelständischen Wirtschaft Sachsen-Anhalts geht in diesem Jahr an die Stadtbibliothek Lutherstadt Eisleben. Die Jury würdige mit der Auszeichnung den Aufbau einer Technothek, die junge Menschen an die Wirtschaft heranführen solle, teilte die Handwerkskammer Halle mit. Mit der Technothek solle das Interesse an Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften gesteigert werden. Zudem werde Wert auf die Kooperation mit Firmen gelegt. Geplant sei zudem ein Reparaturcafé, um den Gedanken "Reparieren vor Wegwerfen" zu fördern. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wird von den vier Industrie- und Handwerkskammern im Land gestiftet und am Mittwoch in Eisleben überreicht.