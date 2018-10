Kaiserslautern

Handwerkskammer: Betriebe erwarten weiter gute Konjunktur

25.10.2018, 12:07 Uhr | dpa

Die Stimmung im pfälzischen Handwerk ist weitgehend gut. "Aufgrund der konstant hohen Nachfrage bewerten 90,9 Prozent der befragten Betriebe ihre gegenwärtige Geschäftslage mit gut oder befriedigend", heißt es von der Handwerkskammer, die sich an 2500 Betriebe in ihrem Bezirk gewandt hatte. Wie die Kammer am Donnerstag mitteilte, sorgen vor allem der niedrige Leitzins und das hohe Beschäftigungsniveau für Konsumbereitschaft bei den Kunden.

Demnach ist vor allem in der Baubranche die Stimmung bestens. Dank des anhaltenden Baubooms zeigen fast 98 Prozent der Betriebe mit der Geschäftslage zufrieden. 96 Prozent der Nahrungsmittelhersteller äußern sich der Umfrage zufolge zufrieden mit der Konjunktur. In anderen Bereichen ist die Zufriedenheit ebenfalls hoch, wenn auch nicht so wie in diesen Branchen. So beurteilen mehr als 85 Prozent der Betriebe im Kraftfahrzeuggewerbe die Geschäftslage mit mindestens zufrieden.

35 Prozent der Betriebe gingen von weiterhin steigenden Umsätzen aus. Jeder zweite Betrieb berichte von steigenden Rohstoff- und Materialpreise. Entsprechende Preiserhöhungen plane daher auch knapp ein Drittel der befragten Betriebe. Neben steigenden Rohstoffpreisen würden Betriebe den anhaltenden Fachkräftemangel als Wachstumshürden nennen.