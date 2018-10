Ratingen

Etwas weniger Gefangene in NRW-Haftanstalten

26.10.2018, 12:12 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalens Gefängnissen sitzen etwas weniger Gefangene. Ende März 2018 waren 12 896 Frauen, Männer oder Jugendliche inhaftiert oder in Sicherungsverwahrung, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr waren es noch rund 100 Menschen mehr.

In NRW gibt es 36 Justizvollzugsanstalten mit 18 500 Haftplätzen sowie fünf Jugendarrestanstalten mit knapp 240 Plätzen. "Wir haben noch ein wenig Platz, allerdings nicht nicht mehr unendlich", sagt Dirk Reuter vom NRW-Justizministerium. Es gebe Überlegungen zur Erweiterungen der Haftanstalten. Davon sei allerdings bislang noch nichts konkret.

91 Prozent der Gefangenen von Ende März 2018 waren Erwachsene, acht Prozent verbüßten eine Jugendstrafe. Die restlichen Untergebrachten befanden sich in Sicherungsverwahrung.