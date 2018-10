Seefeld

Überlebende des Raubmordes von Seefeld schildert Martyrium

26.10.2018, 12:14 Uhr | dpa

Brutale Schläge und Tritte, "wie wenn man einen Fußball tritt": Die Überlebende des Raubmordes von Seefeld (Landkreis Starnberg) hat am Freitag in einer Videovernehmung vor dem Landgericht München II ihr Martyrium geschildert. Die 70-Jährige war zusammen mit ihrem Mann im September 2015 in ihrem Haus im Ortsteil Meiling überfallen und in eine Kammer gesperrt worden. Ihr Mann starb neben ihr, sie selbst wurde nach 57 Stunden befreit.

Die Frau wurde für ihre Aussage aus einem anderen Raum zugeschaltet, um ihr die Konfrontation mit den Tätern zu ersparen. Es gehe ihr "so lala", sagte sie auf die Frage des Vorsitzenden Richters Thomas Bott.

Acht Männer aus Rumänien im Alter von 24 bis 55 Jahren sind wegen Mordes und schweren Raubes angeklagt. Die Angeklagten verfolgten ohne jede Regung die Aussage der Frau, die - mit einem Taschentuch in der Hand - gefasst sprach.

Die Rentnerin berichtete, wie ein Mann sie im Bett überfiel, mit der Faust schlug, mit Tritten traktierte und sie dann mit den Worten "wo Geld?" ins Esszimmer zu einer Kommode schubste, wo Geld deponiert war. "Ich habe um Hilfe geschrien und habe gedacht, dass mein Mann mich hört", sagte sie. Doch den 72-Jährigen hatten die Täter schon mit Holzlatten, einem Schaufelstiel und einer Eisenstange niedergeschlagen.

Die Angeklagten sind wegen anderer Raubdelikte zwischenzeitlich in Österreich zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Für den Münchner Prozess wurden sie nach Deutschland überstellt.