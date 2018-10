Köln

Hausbrand mit zwei Toten: Ursache weiter unklar

26.10.2018, 12:14 Uhr | dpa

Nach dem Hausbrand mit zwei Toten in Köln ist die Ursache des Feuers weiter unklar. Experten der Kölner Polizei und des Landeskriminalamts suchten in dem Gebäude nach Hinweisen darauf, was den Brand am Mittwochabend ausgelöst haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Auch die beiden Toten seien noch nicht eindeutig identifiziert, eine Obduktion solle Aufschluss bringen. Sicher sei aber, dass es sich bei ihnen wohl um Besucher handelte. Denn alle 19 Bewohner des Mehrfamilienhauses seien in Sicherheit. Das Feuer in dem Altbau hatte sich schnell ausgebreitet, das Treppenhaus stürzte ein. Weil teilweise Einsturzgefahr bestand, waren die Lösch- und Rettungsarbeiten für die Feuerwehr sehr schwierig.