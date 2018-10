Gronau (Westfalen)

Arbeiter gerät zwischen Walzen: lebensgefährlich verletzt

26.10.2018, 12:25 Uhr | dpa

Bei Reinigungsarbeiten an einer Walzmaschine ist ein 55-Jähriger in Gronau lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es am späten Donnerstagabend zu einer Störung der Maschine gekommen. Daraufhin geriet der Arbeiter mit seinem Arm zwischen die laufenden Walzen. Er erlitt schwerste Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden sei nach ersten Erkenntnissen nicht zu erkennen, hieß es.