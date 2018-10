Vöhringen

Einbrecher als Kater entlarvt

26.10.2018, 12:34 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Eigentlich war die Polizei wegen eines Einbruchs alarmiert worden - doch als vermeintlich Krimineller entpuppte sich ein Kater. Das Tier war versehentlich in einem Geschäft für Tiernahrung in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) eingeschlossen worden und hatte den Bewegungsmelder ausgelöst, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, starrte sie der Kater am Donnerstagabend durch die geschlossene Eingangstür an.