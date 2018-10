Hamburg

Gerhard Schröder kommt zum China-"Hamburg Summit"

26.10.2018, 14:09 Uhr | dpa

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wird im November bei dem "Hamburg Summit: China meets Europe 2018" in der Hansestadt die Eröffnungsrede halten. Das teilte die Handelskammer Hamburg am Freitag mit. Unter den mehr als 450 Teilnehmern des am 26. November beginnenden Treffens sind auch der chinesische Vize-Premierminister Liu He und die Wettbewerbskommissarin der EU, Margrethe Vestager. Themen sind diesmal Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit.

Bei dem sogenannten "Hamburg Summit: China meets Europe" treffen sich alle zwei Jahre neben internationalen Teilnehmern vor allem Vertreter der chinesischen und europäischen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Die seit 2004 stattfindende Konferenz soll zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China beitragen.