Weimar

Linke diskutiert Strategie für Landtagswahlkampf

27.10.2018, 00:15 Uhr | dpa

Die Linke in Thüringen stimmt sich auf das Wahljahr 2019 ein. Auf einem Landesparteitag in Weimar, zu dem auch der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger erwartet wird, steht heute vor allem die Landtagswahl im Blickpunkt. Diskutiert werden soll ein Leitantrag des Vorstandes zur Strategie für den Landtagswahlkampf unter dem Motto "In Verantwortung für Solidarität und Sicherheit". In Thüringen wird am 27. Oktober 2019 ein neues Landesparlament gewählt. Zudem soll es um die im nächsten Jahr ebenfalls anstehenden Wahlen zu den Kommunalparlamenten gehen.

Die Linke in Thüringen regiert seit 2014 in einer Koalition mit SPD und Grünen. Ministerpräsident Bodo Ramelow ist der erste Linke-Ministerpräsident bundesweit. Trotz zuletzt sinkender Umfragewerte will die Partei die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen und verhindern, dass CDU und AfD eine Mehrheit im Landtag erhalten. Bei den Landtagswahlen 2014 hatte die Partei als zweitstärkste Kraft hinter der CDU 28,2 Prozent erreicht.