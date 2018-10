Hamburg

Autofahrer missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte

27.10.2018, 10:16 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einer Kollision in Hamburg-Bahrenfeld verletzt worden. Der 36 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens habe am Freitagabend an einem Stoppschild die Vorfahrt missachtet und sei mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher mit. Beide Fahrer seien ins Krankenhaus gebracht worden.