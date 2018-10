Haibach

Praktikant bei Unfall auf Bauernhof getötet

27.10.2018, 10:29 Uhr | dpa

Ein 16 Jahre alter Praktikant ist bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Niederbayern ums Leben gekommen. Der Schüler starb nach Angaben der Polizei vom Samstag bei Reinigungsarbeiten an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der Rettungsdienst versuchte noch, den Jugendlichen wiederzubeleben, doch er erlag noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen. Der genaue Hergang des Unglücks vom Freitag in Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) sei noch nicht endgültig geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittle. Auch ein Gutachter wurde eingeschaltet.