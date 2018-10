Dresden

Mit Waffe in Öffentlichkeit hantiert: Polizei ermittelt

27.10.2018, 17:19 Uhr | dpa

Die Dresdner Polizei überprüft Hinweise, wonach ein Unbekannter in der Öffentlichkeit mit einer Pistole auf andere Menschen gezielt hat. In den sozialen Netzwerken würden entsprechende Fotos geteilt, teilte die Polizei am Samstag via Twitter mit. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf den Dresdner Stadtteil Johannstadt. Zeugen oder Geschädigte hätten sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei hat den Urheber der Fotos nach eigenen Angaben bereits kontaktiert.

Auf einem der Bilder ist ein Mann zu sehen, der mit einer Pistole in der Hand scheinbar eine Hinrichtung simuliert. Auf dem zweiten Foto zielt derselbe Mann sitzend mit der Pistole auf einen anderen Menschen. Um ihn herum stehen weitere Beteiligte. Unklar ist, ob es sich um eine echte Waffe handelt.