Oberhausen: Weltkriegsbombe entschärft: Anwohner betroffen

27.10.2018, 17:56 Uhr | dpa

Für die Entschärfung einer Fünf-Zentner Weltkriegsbombe haben in Oberhausen zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Etwa 450 Anwohner im Stadtteil Holten waren von dem Einsatz am Samstag betroffen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Die Feuerwehr richtete am Nachmittag eine Aufenthaltsmöglichkeit in einem Linienbus ein. Nach einer knappen halben Stunde hatten Experten die englische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg laut Stadt dann erfolgreich entschärft. Sie war am Samstag bei Bauarbeiten an einem Sportplatz entdeckt worden.