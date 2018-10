Erfurt

Deutscher Umweltpreis wird verliehen

28.10.2018, 01:14 Uhr | dpa

Der mit 500 000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis wird heute in Erfurt vergeben. Die höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas geht in diesem Jahr an eine Meeresbiologin und ein interdisziplinäres Team aus Abwasserforschern. Der Preis geht an Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven sowie an Roland Müller, Manfred van Afferden und Mi-Yong Lee vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig samt Initiator Wolf-Michael Hirschfeld. Überreicht werden soll der Preis von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.