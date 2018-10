Wiesbaden

Zahlreiche Bürgermeisterwahlen am Tag der Landtagswahl

28.10.2018, 01:50 Uhr | dpa

In vielen hessischen Städten und Gemeinden werden heute neue Bürgermeister gewählt. Am Tag der Landtagswahl stehen zugleich knapp 40 kommunale Abstimmungen an. Im Kreis Limburg-Weilburg wird ein neuer Landrat gekürt, in 34 Städten und Gemeinden werden die Chefsessel im Rathaus besetzt. So wird unter anderem im nordhessischen Baunatal nach dem unerwarteten Tod des bisherigen Bürgermeisters Manfred Schaub (SPD) im Mai ein neues Stadtoberhaupt gesucht. Außerdem sind vier Bürgerentscheide angesetzt.

Ausgezählt wird am Sonntagabend erst die Landtagswahl und ein Teil der Volksabstimmung über die Verfassungsreform. Die Ergebnisse der kommunalen Wahlen sollen aber noch am Abend oder in der Nacht vorliegen.