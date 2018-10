Hamburg

Am Tag der Hessen-Wahl: Scholz spricht über Finanzen

28.10.2018, 02:24 Uhr | dpa

Nach der jüngsten Steuerschätzung will sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) heute in Hamburg zum Umgang mit der Staatskasse äußern. Auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" wollen Herausgeber Josef Joffe und Redakteur Roman Pletter den Vizekanzler danach befragen, welche Pläne die große Koalition verfolgt. Scholz hatte am Donnerstag die neuesten Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung vorgestellt. Demnach gibt es wegen der sich eintrübenden Wirtschaftslage erstmals einen Dämpfer bei den Steuereinnahmen. Dennoch hat die Große Koalition bisher noch Rekordeinnahmen für den Bund zu verzeichnen. Unterdessen wird am Sonntag in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Es wird damit gerechnet, dass CDU und SPD Verluste erleiden. Ein solches Ergebnis würde die Große Koalition in Berlin unter Druck setzen, aber auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und ihren Vize Scholz.