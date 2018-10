Hamburg

St. Pauli möchte Erfolgsserie gegen Holstein Kiel ausbauen

28.10.2018, 02:32 Uhr | dpa

Fußball Zweitligist FC St. Pauli will heute im Nordderby gegen Holstein Kiel seine Erfolgsserie fortsetzen. Die Hamburger haben aus den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt und spielen nun um die Aufstiegsplätze mit. Im Nordderby müssen die Gastgeber allerdings auf ihren verletzten Mittelfeldakteur Christopher Buchtmann verzichten. Holstein Kiel hat lediglich eines der letzten sechs Spiele gewonnen. Den Schleswig-Holsteinern stehen in der Offensive aber die zuletzt fehlenden Jae-Sung Lee, Mathias Honsak und Kingsley Schindler wieder zur Verfügung. In der vergangenen Saison hatte St. Pauli beide Punktspiele gegen Kiel gewonnen. Das Millerntor-Stadion ist ausverkauft.