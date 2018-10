Großenlüder

600 Strohballen fangen Feuer: 24 000 Euro Schaden

28.10.2018, 11:31 Uhr | dpa

600 Strohballen sind in der Nähe der osthessischen Gemeinde Großenlüder (Landkreis Fulda) in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen und vollkommen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von etwa 24 000 Euro. Warum das Stroh, das auf einer Wiese gelagert war, Feuer fing, steht laut Polizei noch nicht fest.