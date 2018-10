Großschirma

Zigarettenautomaten im Visier von Dieben: Gerät gestohlen

28.10.2018, 11:38 Uhr | dpa

Auf zwei Zigarettenautomaten hatten es Diebe Im Landkreis Mittelsachsen abgesehen. Am frühen Sonntagmorgen wurde in Döbeln ein Automat gesprengt, teilte die Polizei mit. Die Täter stahlen aus dem Gerät Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Durch die Detonation sei das Gerät erheblich beschädigt worden. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 3000 Euro.

Bereits am Samstagmorgen waren Unbekannte in Siebenlehn in ein Bistro eingebrochen und hatten einen ganzen Zigarettenautomaten gestohlen. Zudem entwendeten die Täter Wechselgeld aus dem Lokal. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können beziehungsweise Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben.