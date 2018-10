Wolfsburg

Fünf Verletzte nach Unfall

28.10.2018, 11:52 Uhr | dpa

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Wolfsburg verletzt worden. Nach Polizeiangaben war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache. Der 25 Jahre alte Fahrer war mit vier Insassen in der Nacht zum Sonntag im Stadtgebiet unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug schleuderte über den Grünstreifen, entwurzelte einen Baum und blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn stehen. Der Fahrer, drei junge Frauen im Alter von 14, 15 und 19 Jahren sowie ein 19-Jähriger erlitten Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden, die Straße wurde voll gesperrt.