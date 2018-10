Gettorf

Gruseln an Halloween oder fröhlich die Reformation feiern?

28.10.2018, 12:01 Uhr | dpa

An Halloween scheiden sich nach wie vor die Geister. Die einen - vor allem Kinder und Jugendliche - erfreuen sich am 31. Oktober am Grusel bei verschiedenen Schauerfesten. Der Tierpark Gettorf zwischen Kiel und Eckernförde läutete bereits am Wochenende das schaurige Gruseln ein. Unter anderem beim Kürbisschnitzen und einer Monsterrallye konnten Kinder am Samstag und Sonntag ihre Brauch-Begeisterung testen.

Hamburger Kinder gehen am Dienstagabend im Auswanderermuseum BallinStadt auf Geisterjagd. Mit Schwarzlicht-Taschenlampen werden Gespenster bei einer Rallye gesucht. Junge Erwachsene kommen am Dienstag und Mittwoch im Hamburg Dungeon in der Speicherstadt auf ihre Kosten. Bei einem einstündigen Halloween-Rundgang können sie ihre Nervenstärke unter Beweis stellen und ihren Ängsten begegnen, wie die Veranstalter mitteilten.

Die evangelische Kirche feiert am 31. den Reformationstag und beobachtet das schaurige Treiben mit Distanz. "Erstaunlich ist sicher, wie schnell das Halloween-Brauchtum aus vergangenen Zeiten von so vielen Menschen aufgegriffen wird", sagte Nordkirchen-Sprecher Christian Meyer. "Es scheint reizvoll zu sein, die Angst vor Gespenstern, Spuk und Tod einmal auf die leichte Schulter nehmen zu können."

Anlässlich des neuen Feiertags laden in Hamburg zum Reformationstag 25 Museen mit freiem Eintritt zu unterschiedlichen Ausstellungen ein. Unter dem Hashtag #seeforfree finden Interessierte Informationen zu der Aktion in den sozialen Medien.