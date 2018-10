Hamburg

Großer Schreck bei Hamburger Polizei-Show

28.10.2018, 15:15 Uhr | dpa

Bei der traditionsreichen Polizei-Show in der Sporthalle Hamburg im Stadtteil Alsterdorf hat ein kleiner Patzer einen großen Schreck verursacht. Der Polizei zufolge war bei der Abschlusspyramide der Motorradstaffel am Samstagnachmittag ein Beamter abgerutscht und die Pyramide zusammengestürzt. "Am Ende fahren da fünf Motorräder in einer Reihe und Kollegen werden auf die Schutzbleche genommen", berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Dabei sei es zum Sturz gekommen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei-Show fand zum 49. Mal in Hamburg statt. Bereits am Freitag hatte es zwei Vorstellungen gegeben.