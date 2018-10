Berlin

Benno Fürmann genervt von Facebook, Instagram und Co.

28.10.2018, 15:27 Uhr | dpa

Schauspieler Benno Fürmann (46) ist kein Social-Media-Fan. "Mich nervt das total", sagte der in Berlin geborene Darsteller ("Anatomie", "Gespenster") der Zeitung "B.Z." auf die Frage, wie er es mit Facebook oder Instagram halte. Besonders störe ihn, wenn Leute ungefragt von ihm Fotos machen. Ebenso wenig mag es Fürmann, wenn seine Tochter das Handy benutzt. "Ich kann aber auch nicht so tun, als würden wir noch in den Zeiten von Hermann Hesse leben und uns den Kolbenfüller aufziehen." Über den eigenen Handygebrauch sagte er: "Ich bin jetzt kein Verweigerer und habe das Handy öfter in der Hand, als mir lieb wäre."