Engelthal

Scheune gerät in Brand: 500 000 Euro Schaden

28.10.2018, 15:43 Uhr | dpa

Eine Scheune und ein angrenzendes Haus sind in Engelthal (Landkreis Nürnberger Land) in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstag niemand, doch der Schaden beträgt rund 500 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Passantin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Als diese eintrafen, brannten die Scheune und der Dachstuhl eines angrenzenden Hauses bereits lichterloh. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.